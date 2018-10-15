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В Евросоюзе одобрили новый механизм принятия санкций за применение химоружия

15 октября 2018 12:27
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Новости мира. Главы МИД стран Евросоюза одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе одобрили новый механизм принятия санкций за применение химоружия-1

Среди ограничений: запрет на посещение государств-участников ЕС, замораживание активов физических и юридических лиц, а также запрет на предоставление средств от граждан и организаций ЕС. Нововведения приняты «в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери». Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран Евросоюза.

# Санкции # Фотофакт

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