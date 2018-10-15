На трассе в Калифорнии произошло массовое столкновение автомобилей: пострадали около 25 человек

Новости США. В результате аварии на скоростном шоссе в Калифорнии пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус столкнулся с автомобилем, от удара его выбросило на встречную полосу, где в него врезались ещё несколько машин. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали около 25 пассажиров.