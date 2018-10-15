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На трассе в Калифорнии произошло массовое столкновение автомобилей: пострадали около 25 человек

15 октября 2018 12:33
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Новости США. В результате аварии на скоростном шоссе в Калифорнии пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе в Калифорнии произошло массовое столкновение автомобилей: пострадали около 25 человек-1

Автобус столкнулся с автомобилем, от удара его выбросило на встречную полосу, где в него врезались ещё несколько машин. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали около 25 пассажиров.

На трассе в Калифорнии произошло массовое столкновение автомобилей: пострадали около 25 человек-4

Состояние нескольких из них врачи оценивают как тяжёлое. Причины происшествия пока неизвестны. Их предстоит установить экспертам.

# Авария в США # Фотофакт

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