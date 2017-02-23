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В Сиднее полыхает предприятие по переработке отходов: дым проверяют на токсичные вещества

23 февраля 2017 11:16
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Новости Австралии. Предприятия австралийского Сиднея эвакуировали из-за сильнейшего пожара.

Он вспыхнул около 9 утра по местному времени, на заводе по переработке отходов.

Над городом протянулся огромный столб черного дыма. Специалисты заверили: если в нем обнаружатся токсичные вещества, меры по их устранению будут приняты незамедлительно.

В тушении возгорания были задействованы более 100 пожарных и 26 единиц техники.

Лишь спустя несколько часов им удалось устранить риск распространения огня на другие предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар # Фотофакт

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