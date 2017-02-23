Прямой эфир

«Чрезвычайно тщательные проверки»: новый иммиграционный указ Трампа

23 февраля 2017 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Дональд Трамп подпишет новый иммиграционный указ уже на следующей неделе Белый дом обнародует документ. Он призван заменить предыдущий закон, подписанный президентом, действие которого было заблокировано судом.

Есть сведения, что в новом указе пойдет речь о «чрезвычайно тщательных проверках» иностранцев, въезжающих в США.

В январе Трамп подписал указ, который запрещал въезд продолжительностью 90 дней в Соединенные Штаты гражданам 7 стран. Кроме того, он приостанавливал на 120 дней программу размещения в США беженцев, а сирийцев – на неопределенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# США # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Еще один взрыв в пакистанском Лахоре: шестеро погибли, 15 ранены
23 февраля 2017 11:05

Еще один взрыв в пакистанском Лахоре: шестеро погибли, 15 ранены

Из-за лесных пожаров в Чили 3000 человек не могут вернуться домой
23 февраля 2017 08:36

Из-за лесных пожаров в Чили 3000 человек не могут вернуться домой

В Китае двое рабочих спасли девочку, которая висела на решетке 4 этажа
23 февраля 2017 08:28

В Китае двое рабочих спасли девочку, которая висела на решетке 4 этажа