«Чрезвычайно тщательные проверки»: новый иммиграционный указ Трампа

Новости США. Дональд Трамп подпишет новый иммиграционный указ уже на следующей неделе Белый дом обнародует документ. Он призван заменить предыдущий закон, подписанный президентом, действие которого было заблокировано судом.

Есть сведения, что в новом указе пойдет речь о «чрезвычайно тщательных проверках» иностранцев, въезжающих в США.

В январе Трамп подписал указ, который запрещал въезд продолжительностью 90 дней в Соединенные Штаты гражданам 7 стран. Кроме того, он приостанавливал на 120 дней программу размещения в США беженцев, а сирийцев – на неопределенный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.