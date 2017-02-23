Из-за лесных пожаров в Чили 3000 человек не могут вернуться домой

Новости Чили. В центре Чили бушуют лесные пожары. Пламенем охвачено около 35 квадратных километров земли.

3000 жителей, которые покинули свои дома, спасаясь от стихии, пока не могут вернуться в город.

Сотрудники МЧС и Национальной лесной ассоциации отслеживают направление распространения огня, опираясь на климатические условия. Они пытаются разработать наиболее эффективную стратегию локализации пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.