В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника

Очередное нападение с ножом произошло в Сиднее. На этот раз жертвой злоумышленника стал епископ местной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда он совершал службы, к нему неожиданно подошел мужчина в черном и нанес несколько ударов. На помощь священнику бросились прихожане, которые и задержали нападавшего. Во время потасовки несколько человек получили ранения. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Происшествие в церкви последовало буквально через несколько дней, после того как в минувшую субботу в одном из торговых центров Сиднея вооруженный ножом мужчина напал на посетителей. Тогда шесть человек погибли.