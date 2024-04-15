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В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника

15 апреля 2024 13:44
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Очередное нападение с ножом произошло в Сиднее. На этот раз жертвой злоумышленника стал епископ местной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Сиднее неизвестный с ножом напал на священника-1

Когда он совершал службы, к нему неожиданно подошел мужчина в черном и нанес несколько ударов. На помощь священнику бросились прихожане, которые и задержали нападавшего. Во время потасовки несколько человек получили ранения. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Происшествие в церкви последовало буквально через несколько дней, после того как в минувшую субботу в одном из торговых центров Сиднея вооруженный ножом мужчина напал на посетителей. Тогда шесть человек погибли.

# Нападение # Новости Австралии

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