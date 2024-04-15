Песков: из-за эскалации на Ближнем Востоке – не выиграет никто

Россия сильно обеспокоена обострением отношений между странами на Ближнем Востоке и настоятельно рекомендует решать сложившиеся противоречия между государствами исключительно путем проведения переговоров. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, от нагнетания напряженности на Ближнем Востоке нельзя ждать чего-то положительного, а от возможных последствий эскалации не выиграет ни одна из сторон. В связи с этим Кремль призывает стороны к сдержанности и проводить дипломатические диалоги для решения тех или иных противоречий.

Напомним, что Вооруженные силы Ирана в ночь на 14 апреля совершили воздушную атаку, применив около 300 боеприпасов различного вида (дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты). Иранская операция под названием «Правдивое обещание» была осуществлена в связи с ударом израильских сил по зданию диппредставительства Ирана в Дамаске, где погибли военнослужащие Исламской Республики.