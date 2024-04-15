В Эстонии выросло число краж в магазинах. По данным Национального союза торговцев, за последний год количество таких преступлений стало на 30 % больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди стали похищать практически все. Если раньше чаще всего с полок исчезали алкоголь и косметика, то теперь злоумышленники умудряются похищать даже электронику, бытовые товары и одежду. По словам владельцев магазинов, в топе похищаемых продуктов появился и хлеб. Этого раньше никогда не было.

Ситуация вызывает сильную тревогу у предпринимателей, поскольку приводит к значительным затратам, которые в конечном итоге приходится перекладывать на цену товара. Согласно данным департамента статистики Эстонии, только за прошлый месяц торговая выручка в стране сократилась на 3 %. Спад продолжается уже 18 месяцев подряд.