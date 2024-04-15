Прямой эфир

В Эстонии выросло число краж в магазинах

15 апреля 2024 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Эстонии выросло число краж в магазинах. По данным Национального союза торговцев, за последний год количество таких преступлений стало на 30 % больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Эстонии выросло число краж в магазинах-1

Люди стали похищать практически все. Если раньше чаще всего с полок исчезали алкоголь и косметика, то теперь злоумышленники умудряются похищать даже электронику, бытовые товары и одежду. По словам владельцев магазинов, в топе похищаемых продуктов появился и хлеб. Этого раньше никогда не было.

Ситуация вызывает сильную тревогу у предпринимателей, поскольку приводит к значительным затратам, которые в конечном итоге приходится перекладывать на цену товара. Согласно данным департамента статистики Эстонии, только за прошлый месяц торговая выручка в стране сократилась на 3 %. Спад продолжается уже 18 месяцев подряд.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ сообщили об уничтожении комплекса РЭБ «Хмара» ВСУ
15 апреля 2024 13:36

Минобороны РФ сообщили об уничтожении комплекса РЭБ «Хмара» ВСУ

Песков: из-за эскалации на Ближнем Востоке – не выиграет никто
15 апреля 2024 13:09

Песков: из-за эскалации на Ближнем Востоке – не выиграет никто

Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски
15 апреля 2024 12:23

Стало известно о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным Виски

В Великобритании никогда не смогут изъять активы РФ
15 апреля 2024 11:24

В Великобритании никогда не смогут изъять активы РФ

Вооруженные силы РФ ударили по расположению наемников из Франции
15 апреля 2024 10:51

Вооруженные силы РФ ударили по расположению наемников из Франции

Макрон хочет уничтожить и изолировать Иран
15 апреля 2024 10:41

Макрон хочет уничтожить и изолировать Иран

Польша начала масштабные учения на границе с Беларусью
15 апреля 2024 10:32

Польша начала масштабные учения на границе с Беларусью

ВС РФ ударили по расположению французских наемников в Славянске
15 апреля 2024 10:18

ВС РФ ударили по расположению французских наемников в Славянске

Иран запустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет
15 апреля 2024 10:09

Иран запустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет

«Дно снова пробито». Захарова высказалась о законе ФРГ по смене пола раз в год
15 апреля 2024 10:04

«Дно снова пробито». Захарова высказалась о законе ФРГ по смене пола раз в год

Посол США: Вашингтон передал Москве данные о теракте в «Крокусе»
15 апреля 2024 10:02

Посол США: Вашингтон передал Москве данные о теракте в «Крокусе»

Боррель: неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС
15 апреля 2024 09:19

Боррель: неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС