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Минобороны РФ сообщили об уничтожении комплекса РЭБ «Хмара» ВСУ

15 апреля 2024 13:36
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Минобороны России опубликовали сведения о поражении украинского комплекса радиоэлектронной борьбы «Хмара», а также информировали о больших потерях ВСУ на авдеевском направлении, передает ТАСС.

Сообщается, что в ходе мероприятий контрбатарейной борьбы российским войскам удалось уничтожить несколько артиллерийских систем (M109 Paladin, «Акация», «Гвоздика»), состоящих на вооружении ВСУ, а также три гаубицы Д-30 и одно орудие M102 американского происхождения.

Также, по итогам проведенной атаки, было установлено, что уничтожению подверглась система РЭБ ВСУ «Хмара». Данный комплекс имеет возможность выводить из строя БПЛА на большом радиусе действия. О ликвидации данной системы известно впервые с начала СВО.

# Международная политика

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