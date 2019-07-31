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В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация

31 июля 2019 11:07
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Новости России. Серьезный масштаб принимает ситуация с природными пожарами в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация-1

На Дальнем Востоке и в Сибири горят 3 миллиона гектаров тайги. В нескольких регионах действует режим чрезвычайной ситуации.

К тушению пожаров в Красноярском крае приступила авиация. Задействованы 5 воздушных судов МЧС России. В готовности – еще 10. Также работает вертолёт МИ-8, который из других регионов перебрасывает пожарных для защиты населенных пунктов.

В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация-4

Жилые районы пока вне опасности. Однако люди страдают от сильного задымления.

В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация-7

# Пожар # Фотофакт

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