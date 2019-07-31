Прямой эфир

На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки

31 июля 2019 09:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Туристам могут запретить строить пирамиды из гальки на пляжах испанского Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению властей, это наносит вред окружающей среде.

На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки-1

Дело в том, что на обратной стороне камней растут крохотные водоросли, которыми питаются рачки и моллюски, кроме того, некоторые членистоногие используют гальку, как укрытие. Таким образом, перемещение множества камней негативно сказывается на морских обитателях.

На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки-4

Экологи предлагают установить плакаты напоминающие о вреде сооружения каменных скульптур на пляжах, а также ввести запрет на уровне законодательства.

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
31 июля 2019 09:36

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

В китайском аквапарке посетители переломали ребра и ноги
31 июля 2019 08:42

В китайском аквапарке посетители переломали ребра и ноги

От удара самолёт загорелся: что известно о крушении в Пакистане
30 июля 2019 18:50

От удара самолёт загорелся: что известно о крушении в Пакистане