На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки

Новости Испании. Туристам могут запретить строить пирамиды из гальки на пляжах испанского Тенерифе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению властей, это наносит вред окружающей среде.

Дело в том, что на обратной стороне камней растут крохотные водоросли, которыми питаются рачки и моллюски, кроме того, некоторые членистоногие используют гальку, как укрытие. Таким образом, перемещение множества камней негативно сказывается на морских обитателях.