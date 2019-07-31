США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Новости США. Соединённые штаты Америки официально выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности. Напомним, договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988, под его действие подпадают ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.