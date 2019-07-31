США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Новости США. Соединённые штаты Америки официально выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Соединённые штаты Америки официально выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности. Напомним, договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988, под его действие подпадают ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.
К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены. Однако в 2018 году США обвинили Россию в нарушении договора, якобы в стране продолжали разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки. И с 2 февраля 2019 года оба государства приостановили выполнение обязательств в рамках соглашения.