В китайском аквапарке посетители переломали ребра и ноги

Новости Китая. Более 40 человек пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в бассейне с искусственной волной.

Напор воды оказался слишком сильным. В результате чего посетители сталкивались друг с другом, и отлетали в борт бассейна.