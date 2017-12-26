В швейцарских Альпах при сходе лавины погибли три альпиниста, еще двое пострадали

Новости Швейцарии. При сходе лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста. Это мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще двое пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу. Ранее в австрийских Альпах произошел обвал горной породы. От внешнего мира до сих пор остаются отрезаны 130 жителей долины Виппталь. На месте завала работают специалисты дорожно-ремонтной службы. Ожидается, что полностью его разобрать смогут не ранее 27 декабря.