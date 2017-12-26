Прямой эфир

Снежная буря накрыла Россию: 24 тысячи человек остались без света, повреждены десятки автомобилей

26 декабря 2017 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Жители сразу нескольких регионов России остались без света. Снежная буря накрыла не только Дальний Восток и Центральный регион, но и юг страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежная буря накрыла Россию: 24 тысячи человек остались без света, повреждены десятки автомобилей-1

Из-за непогоды обесточена Астраханская область. Без электричества остались 24 тысячи человек. Последствия массовой аварии до сих пор не устранили и в Тверской области. Там уже пятые сутки не могут восстановить линии электропередачи.

Снежная буря накрыла Россию: 24 тысячи человек остались без света, повреждены десятки автомобилей-4

А в Калининграде порывы ветра были настолько сильными, что вырывали с корнем деревья, валили автобусные остановки и столбы. Повреждены десятки автомобилей. Мощный шторм ждут и на Ставрополье, там объявлено экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют быть внимательней на дорогах. В ближайшие часы снежный коллапс прогнозируют на Сахалине и Камчатке. 

# Снегопады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна «Тембин»
25 декабря 2017 17:16

Лукашенко выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна «Тембин»

Как обеспечивается безопасность в Иерусалиме на Рождество? Репортаж СТВ
25 декабря 2017 16:45

Как обеспечивается безопасность в Иерусалиме на Рождество? Репортаж СТВ

Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Москве 26 декабря
25 декабря 2017 16:45

Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Москве 26 декабря