Снежная буря накрыла Россию: 24 тысячи человек остались без света, повреждены десятки автомобилей

Новости России. Жители сразу нескольких регионов России остались без света. Снежная буря накрыла не только Дальний Восток и Центральный регион, но и юг страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды обесточена Астраханская область. Без электричества остались 24 тысячи человек. Последствия массовой аварии до сих пор не устранили и в Тверской области. Там уже пятые сутки не могут восстановить линии электропередачи.