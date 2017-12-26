Прямой эфир

Пингвины в костюмах Деда Мороза: как отмечали Рождество в Китае

26 декабря 2017 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Атмосфера Рождества царит и в тематическом парке на северо-востоке Китая. Там в костюмы Деда Мороза нарядили пингвинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пингвины в костюмах Деда Мороза: как отмечали Рождество в Китае-1

Животные неуклюже бродят по территории Снежного городка, вызывая искренние улыбки на лицах как детей, так и взрослых посетителей. Впрочем, некоторые гости проявили беспокойство – не холодно ли пингвинам.

Успокоить малышей спешили смотрители зоопарка. Они пояснили ребятам, что эти птицы предпочитают прохладу, а сохранить им тепло помогает толстый слой жира и водоотталкивающие перья.

# Фотофакт # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Снежная буря накрыла Россию: 24 тысячи человек остались без света, повреждены десятки автомобилей
26 декабря 2017 06:54

Снежная буря накрыла Россию: 24 тысячи человек остались без света, повреждены десятки автомобилей

Лукашенко выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна «Тембин»
25 декабря 2017 17:16

Лукашенко выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна «Тембин»

Как обеспечивается безопасность в Иерусалиме на Рождество? Репортаж СТВ
25 декабря 2017 16:45

Как обеспечивается безопасность в Иерусалиме на Рождество? Репортаж СТВ