Трагедия на Кубе: около 40 человек пострадали во время фестиваля фейерверков

Новости Кубы. На Кубе во время фестиваля фейерверков пострадали около 40 человек. Среди раненых 6 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие госпитализированы в критическом состоянии. Все пострадавшие – местные жители. Инцидент произошел в городе Ремедиос во время традиционных рождественских карнавалов.