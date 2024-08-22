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Соцопрос: 62% поляков недовольны правительством Туска

22 августа 2024 17:34
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Поляки недовольны правительством Туска. Они считают, что ни он сам, ни его министры так и не смогли выполнить свои предвыборные обещания. Об этом говорят данные соцопроса, которое провел Национальный исследовательский институт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: 62% поляков недовольны правительством Туска-2

Итоги весьма тревожные для нынешней власти. Как выяснилось, более половины жителей страны, а именно 62 %, считают, что все громкие обещания, которые нынешний премьер рассыпал, добиваясь победы на выборах, оказались пустыми словами. А если учесть, что 11 % респондентов вообще не смогли определиться с ответом, то оставшееся число сторонников главы правительства выглядит весьма скромным. Что же обещал Туск полякам в случае прихода к власти? Среди прочего, это усиление позиций Польши на международной арене, деполитизация дипломатии и судов, увеличение расходов на здравоохранение, расширение сети детских садов, борьба с разжиганием ненависти. Если судить по итогам опроса, вся эта программа оказалась провалена.

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