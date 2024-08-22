В британских тюрьмах закончились места – преступников выстраивают в очереди

Британская полиция, громко заявлявшая об успешном подавлении беспорядков, вспыхнувших в стране в начале месяца, столкнулась с неожиданной проблемой. Вся забота о задержанных, а это около тысячи человек, легла на плечи правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в британских тюрьмах попросту нет места. Чтобы попасть в камеру для отбывания срока, надо становиться в очередь. Поэтому суды не торопятся рассматривать дела, так как приговор очень трудно исполнить. Получается: преступление есть, а наказания нет. Власти лихорадочно пытаются решить ситуацию. Рассматривается несколько вариантов. Увеличить количество заключенных, выпущенных на волю досрочно, объявить масштабную амнистию, или другой, довольно экзотический – арендовать камеры в зарубежных тюрьмах. А пока кормить и содержать задержанных приходится полиции, у которой и так много дел из-за возросшей в стране преступности.