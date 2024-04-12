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В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН

12 апреля 2024 09:06
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Приверженцы нейтралитета Швейцарии и запрета на санкции без разрешения ООН собрали 132 780 подписей за референдум. Инициатором стала организация Pro Suisse, которую поддерживают Швейцарская народная партия (ШНП). Об этом пишет ТАСС.
 
ШНП требует строгого следования нейтралитету и выступает с критикой мер по сближению с НАТО и одностороннего принятия ЕС санкций. После подтверждения подлинности подписей и юридических процедур пройдет референдум. Если жители страны одобрят эту инициативу, то санкции против России, введенные Швейцарией, станут антиконституционными, так как не были одобрены ООН. При этом не являющаяся членом ЕС Швейцария выступает за введение санкций против России.

# Международная политика

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