Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен внести в парламент страны предложение о том, чтобы признать Московский патриархат «террористической» структурой и ввести запрет на его деятельность. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Эстонская православная церковь (ЭПЦ) не собирается рвать связи с Русской православной церковью. По заявлению Ляэнеметса, это не отразится на прихожанах и не повлечет за собою закрытие храмов, но связь с Москвой будет прервана.

ЕПЦ, получившая в 1920 году право на самостоятельное управление, в 2024 году была уведомлена о получении отказа в возобновлении разрешения на проживание главы церкви и о том, что он вынужден покинуть страну.