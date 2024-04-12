Прямой эфир

На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне

12 апреля 2024 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У летней Олимпиады в Париже все больше шансов стать позором французского правительства. Ко всем прочим недочетам, теперь под угрозой срыва оказалось проведение некоторых соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне-1

Состязания по плаванию в триатлоне могут быть отменены из-за загрязнения реки Сены. Согласно проведенным исследованиям, эксперты выявили в пробах воды высокий уровень кишечной палочки. Власти пока пытаются решить эту проблему, для этого из бюджета уже выделено почти 1,5 миллиарда евро. Также организаторы заявили, что возможен перенос мультиспортивной гонки на более поздние даты.

Ожидается, что Олимпиада станет крупным провалом для правительства Макрона. Полная антисанитария, недовольство парижан и отсутствие нормальной системы транспорта могут сорвать одно из главных спортивных событий года.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой
12 апреля 2024 08:33

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой

Германия вышла на пик банкротств компаний
12 апреля 2024 08:32

Германия вышла на пик банкротств компаний

9 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии
12 апреля 2024 08:04

9 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии

Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине
12 апреля 2024 08:02

Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине

22% населения ЕС находятся под угрозой бедности
12 апреля 2024 08:01

22% населения ЕС находятся под угрозой бедности

Дуда рассказал, что Польша не может передать Киеву системы Patriot
12 апреля 2024 07:36

Дуда рассказал, что Польша не может передать Киеву системы Patriot

30-тысячный город эвакуируют в Казахстане из-за наводнения
12 апреля 2024 07:23

30-тысячный город эвакуируют в Казахстане из-за наводнения

В ЕС не хватает квалифицированных кадров
12 апреля 2024 07:21

В ЕС не хватает квалифицированных кадров

В Греции растёт количество нелегальных мигрантов
12 апреля 2024 07:07

В Греции растёт количество нелегальных мигрантов

Жители юга США остались без электричества из-за шторма
12 апреля 2024 07:03

Жители юга США остались без электричества из-за шторма

Финляндия изучает варианты размещения войск НАТО на своей территории
11 апреля 2024 19:46

Финляндия изучает варианты размещения войск НАТО на своей территории

Порядка 70 тракторов и 200 разгневанных фермеров оккупировали город Монтобан во Франции
11 апреля 2024 19:45

Порядка 70 тракторов и 200 разгневанных фермеров оккупировали город Монтобан во Франции