На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне

У летней Олимпиады в Париже все больше шансов стать позором французского правительства. Ко всем прочим недочетам, теперь под угрозой срыва оказалось проведение некоторых соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязания по плаванию в триатлоне могут быть отменены из-за загрязнения реки Сены. Согласно проведенным исследованиям, эксперты выявили в пробах воды высокий уровень кишечной палочки. Власти пока пытаются решить эту проблему, для этого из бюджета уже выделено почти 1,5 миллиарда евро. Также организаторы заявили, что возможен перенос мультиспортивной гонки на более поздние даты.

Ожидается, что Олимпиада станет крупным провалом для правительства Макрона. Полная антисанитария, недовольство парижан и отсутствие нормальной системы транспорта могут сорвать одно из главных спортивных событий года.