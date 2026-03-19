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В Швейцарии на горнолыжном курорте сорвалась кабина канатной дороги – есть жертвы

19 марта 2026 08:05
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Трагическое происшествие произошло на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах. Там на канатной дороге оборвалась гондола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии на горнолыжном курорте сорвалась кабина канатной дороги – есть жертвы-2

Погибла женщина. По данным экстренных служб, она находилась там одна. Движение остановлено, спасатели организовали массовую эвакуацию людей, застрявших в других кабинках. Это около 200 человек. Известно, что канатной дороге уже 10 лет, полгода назад прошел капитальный ремонт. По предварительной версии, причиной трагедии стал сильный ветер. Обстоятельства происшествия изучает швейцарский совет по расследованию безопасности на транспорте.

# Швейцария

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