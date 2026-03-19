Пентагон просит еще 200 млрд долларов на продолжение войны с Ираном

Война в Иране дорого обходится США. Только за первую неделю конфликта было потрачено 11 миллиардов долларов. Однако, это не предел. Пентагон направил на утверждение в Белый дом бюджетный запрос более чем на 200 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта сумма необходима для наращивания производства вооружения и боеприпасов, запасы которых истощились. Однако, на пути милитаристских планов Пентагона стоят две проблемы: экономическая и политическая. Американский военпром не сможет быстро восполнить арсенал ракет и бомб из-за ограничения производственных мощностей. Кроме того, запрос Пентагона на выделение огромных средств на войну уже вызвал возмущение в Конгрессе. Депутаты-демократы намерены заблокировать это решение.