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Пентагон просит еще 200 млрд долларов на продолжение войны с Ираном

19 марта 2026 07:58
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Война в Иране дорого обходится США. Только за первую неделю конфликта было потрачено 11 миллиардов долларов. Однако, это не предел. Пентагон направил на утверждение в Белый дом бюджетный запрос более чем на 200 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон просит еще 200 млрд долларов на продолжение войны с Ираном-2

Эта сумма необходима для наращивания производства вооружения и боеприпасов, запасы которых истощились. Однако, на пути милитаристских планов Пентагона стоят две проблемы: экономическая и политическая. Американский военпром не сможет быстро восполнить арсенал ракет и бомб из-за ограничения производственных мощностей. Кроме того, запрос Пентагона на выделение огромных средств на войну уже вызвал возмущение в Конгрессе. Депутаты-демократы намерены заблокировать это решение.

# США # Конфликт на Ближнем Востоке

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