Париж все чаще называют одним из самых грязных городов Европы – и это уже не фигура речи, а реальность, которую ежедневно видят сами жители. Горы мусора возле урн, переполненные контейнеры, окурки и банки под ногами – для многих парижан это стало привычной картиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе работает 6 тысяч 300 коммунальщиков, ежедневно убирающих почти 3 тысячи километров тротуаров. Но, несмотря на такие ресурсы, улицы продолжают утопать в отходах. По данным опроса, 44 % жителей считают грязь одной из главных проблем города, а среди тех, кто особенно недоволен состоянием улиц, этот показатель достигает 75 %. Парижане не скрывают раздражения.

Каждое утро я просыпаюсь, выхожу на свою улицу – и это просто отвратительно. Хотя накануне вечером уборщики приходили. А на следующее утро кто-то снова бросает мусор прямо под ноги. Особенно тяжело в густонаселенных кварталах. Это выматывает.

Есть проблема с собачьими экскрементами. Думаю, уборки действительно не хватает. Но и каждому нужно быть более сознательным.

В соцсетях набирает популярность страница – «разгромленный Париж», где люди выкладывают фотографии запущенных дворов и заваленных мусором улиц. Ситуация настолько сложная, что горожане начали брать уборку в свои руки. Добровольцы каждый месяц выходят на улицы с щипцами и мешками, убирая то, что коммунальные службы не успевают или не могут убрать. Эксперты отмечают: проблема давно вышла за рамки коммунального вопроса. Это уже момент культуры и поведения самих жителей. А пока власти обсуждают реформы, город продолжает тонуть в отходах – и именно это сегодня видят его жители, туристы и весь мир.