В Карачи из-за ливня и грозы погибли не менее 16 человек

Не менее 16 человек погибли в пакистанском портовом городе Карачи в результате сильных дождей и грозы. Стихия обрушилась на город накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обильные осадки привели к серьезным подтоплениям в ряде районов мегаполиса: улицы оказались под водой, что существенно осложнило движение транспорта и работу экстренных служб. Стихия нарушила привычный ритм жизни – из-за непогоды в разных частях города произошли отключения электроэнергии. Местные власти и спасатели оперативно приступили к ликвидации последствий: ведется расчистка затопленных участков, восстанавливается электроснабжение. Службы призывают жителей по возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности. Ситуацию держат на контроле профильные ведомства, которые отслеживают метеорологическую обстановку и готовы оперативно реагировать на новые вызовы.