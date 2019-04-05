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В Швейцарии из-за осадков нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение

05 апреля 2019 12:18
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В европейские страны неожиданно вернулась зима: Францию, Италию засыпало снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Швейцарии из-за осадков нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение -1


 

Серьезные проблемы из-за осадков возникли в Швейцарии. В стране нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение. В горных районах выросли 70-сантиметровые сугробы.   

В Швейцарии из-за осадков нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение -4

На трассах многокилометровые пробки. В горах объявлена высокая лавинная опасность. Во Франции непогода привела к масштабным отключениям электричества. Из-за падения деревьев на линии без света остались 50 тысяч домов.   

В Швейцарии из-за осадков нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение -7

В итальянском Пьемонте и других регионах на севере высота снежного покрова превышает метр. А на остальную часть страны обрушились ливни.  

# Снегопады # Фотофакт

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