В Швейцарии из-за осадков нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение

В европейские страны неожиданно вернулась зима: Францию, Италию засыпало снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Серьезные проблемы из-за осадков возникли в Швейцарии. В стране нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение. В горных районах выросли 70-сантиметровые сугробы.

На трассах многокилометровые пробки. В горах объявлена высокая лавинная опасность. Во Франции непогода привела к масштабным отключениям электричества. Из-за падения деревьев на линии без света остались 50 тысяч домов.