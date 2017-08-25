В Швейцарии ищут 14 туристов, пропавших без вести после схода оползня

Новости Швейцарии. В швейцарском кантоне Гризон развернута масштабная поисково-спасательная операция. Там после схода оползня без вести пропали две группы туристов – 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось о 8 пропавших. Известно, что среди них граждане Германии, Австрии и Швейцарии. Если путешественники находились непосредственно в районе ЧП, шансы обнаружить их живыми весьма призрачны.