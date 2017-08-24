В Швейцарии оползень накрыл деревню: без вести пропали 10 человек

Новости Швейцарии. Деревеньку Бондо в Швейцарии накрыл оползень. Без вести пропали около 10 человек. Среди них граждане Германии, Австрии и местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пострадавшем кантоне развернулась поисково-спасательная операция, однако по этим кадрам понятно, что если люди находились вне зданий, спастись им не удалось. Массовых жертв удалось избежать благодаря созданной несколько лет назад системе оповещения. Свои дома до схода оползня успели покинуть сотни жителей.