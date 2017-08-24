Полиция нашла фургон с газовыми баллонами: в Нидерландах отменили концерт из-за угрозы теракта

Новости Нидерландов. Нидерландские правоохранители предотвратили крупный теракт в городе Роттердам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там ночью с 23 на 24 августа должен был состояться концерт американской рок-группы.

Однако из-за сообщения о возможном нападении, поступившем от испанских спецслужб, его отменили, а посетителей экстренно эвакуировали. После того, как здание концертного зала оцепили, полицейские обнаружили фургон с испанскими номерами, снабженный несколькими газовыми баллонами.