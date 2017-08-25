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Фотофакт: в Риме полиция водометами разогнала мигрантов, устроивших массовые беспорядки

25 августа 2017 07:07
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Новости Италии. Массовые столкновения между мигрантами и полицией произошли в итальянской столице. На одной из римских площадей выходцы из Африки стали забрасывать правоохранителей камнями, бутылками и газовыми баллонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое агрессивное поведение стало реакцией на то, что власти выселили порядка 800 беженцев, нелегально проживавших в одном из домов рядом с площадью. Ответные действия со стороны стражей порядка не заставили себя ждать: для разгона дебоширов применили водяные пушки. В результате стычки более 10 человек получили различные травмы. Двое взяты под стражу.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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