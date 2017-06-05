В Швеции злоумышленники подожгли общежитие для беженцев, в котором было около 70 человек

Новости Швеции. В Швеции злоумышленники подожгли общежитие для беженцев. Инцидент произошел в городе Седерхамн. Причем внутри в момент пожара были около 70 человек. Они буквально чудом смогли выбраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре после этого огонь уничтожил большую часть здания. Поджигателей задержать не удалось. Их ищет полиция.

Стоит отметить, что нынешний случай далеко не единичный. В 2016 году в Швеции более 90 раз поджигали общежития для беженцев. Нередко этим занимались сами мигранты.