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В Швеции злоумышленники подожгли общежитие для беженцев, в котором было около 70 человек

05 июня 2017 05:25
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Новости Швеции. В Швеции злоумышленники подожгли общежитие для беженцев. Инцидент произошел в городе Седерхамн. Причем внутри в момент пожара были около 70 человек. Они буквально чудом смогли выбраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции злоумышленники подожгли общежитие для беженцев, в котором было около 70 человек-1

Вскоре после этого огонь уничтожил большую часть здания. Поджигателей задержать не удалось. Их ищет полиция.

Стоит отметить, что нынешний случай далеко не единичный. В 2016 году в Швеции более 90 раз поджигали общежития для беженцев. Нередко этим занимались сами мигранты.

# Пожар

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