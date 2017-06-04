Надеты муляжи поясов смертников, в руках ножи: что известно об устроивших теракт в Лондоне

Новости Беларуси. Говорят, что все журналисты и врачи – циники. Это неправда, вернее, правда, но не до конца. Просто и те, и другие работают с тем, что человека другой профессии способно выбить из колеи или повергнуть в шок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К плохим новостям, скажем, из Ближнего Востока мы привыкли. И новый кровавый теракт там, да простят меня, никого не удивит. Никого не удивит и смертоносный ураган на тропическом побережье. Или очередная американская история, когда кто-то взял пистолет и расстрелял кого-то. К этому, действительно, привыкаешь. И это цинично.

Но на неделе произошла масса вещей, которые в эту картину никак не вписываются. Нелепая по масштабу трагедия в Москве, когда ураган убил почти два десятка человек. Столь же нелепая история в Твери, где пьяный мужик из карабина расстрелял свою же компанию – всего 9 человек. И, конечно, ночной теракт в Лондоне, где автобус въехал в толпу, а затем ножами зарезали мирных жителей. Кстати, по поводу последнего. Странно и страшно то, что к таким новостям из Европы, именно из Европы, тоже уже начинаешь привыкать.

«Бегите, прячьтесь, сообщайтесь». Такие мэсседжи в считанные минуты облетели соцсети лондонцев. Террористы снова нанесли удар в самое сердце британской столицы. И снова жертвами стали мирные подданные Королевства, в основном молодые люди.

Террористы действовали по уже опробованному в Европе сценарию: на достаточно узком Лондонском мосту, где практически невозможно увернуться от тяжелой машины, белый микроавтобус на высокой скорости буквально влетел в толпу пешеходов.

Очевидец:

Я подходил к Лондонскому мосту и в следующую минуту я увидел, как на землю опустился человек: «Меня закололи, меня закололи». Я глянул на него: там было все в крови. Его приятель прошел мимо. «Кто-то заколол моего помощника, – говорил он. – Кто-то заколол моего помощника». Следующее, что я увидел, это как трое мусульманских парней подбежали с ножами, они подбежали и начали резать девушку. Я был беззащитен, я ничего не мог сделать, я был в шоке.

А это первые кадры с места нападения. Вдоль дороги лежат раненые. Микроавтобус ехал по встречной и тротуару зигзагом, чтобы жертв было больше. А потом террористы рванули к рынку Боро. Там трое вооруженных огромными ножами мужчин начали беспорядочно резать прохожих. Действовали хладнокровно и расчетливо.

Очевидец:

Люди кричали повсюду, они бежали и бежали по этой дороге, затем они возвращались.

В поисках новых жертв террористы начали забегать в пабы и рестораны в районе рынка Боро. В одном заведении людям удалось от них отбиться стульями и разбитыми бутылками. В другом ресторане посетители и персонал сумели спастись, спрятавшись в подвале.

Очевидец:

Я видела их. Они вошли в другой ресторан напротив на этой же улице с ножами.

Спустя 8 минут безумия террористов ликвидировали. Однако даже за это время они успели убить 6 человек. Еще один скончался недавно в больнице. Около полусотни людей пострадали.