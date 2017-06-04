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Надеты муляжи поясов смертников, в руках ножи: что известно об устроивших теракт в Лондоне

04 июня 2017 17:04
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Новости Беларуси. Говорят, что все журналисты и врачи – циники. Это неправда, вернее, правда, но не до конца. Просто и те, и другие работают с тем, что человека другой профессии способно выбить из колеи или повергнуть в шок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К плохим новостям, скажем, из Ближнего Востока мы привыкли. И новый кровавый теракт там, да простят меня, никого не удивит. Никого не удивит и смертоносный ураган на тропическом побережье. Или очередная американская история, когда кто-то взял пистолет и расстрелял кого-то. К этому, действительно, привыкаешь. И это цинично.

Но на неделе произошла масса вещей, которые в эту картину никак не вписываются. Нелепая по масштабу трагедия в Москве, когда ураган убил почти два десятка человек. Столь же нелепая история в Твери, где пьяный мужик из карабина расстрелял свою же компанию – всего 9 человек. И, конечно, ночной теракт в Лондоне, где автобус въехал в толпу, а затем ножами зарезали мирных жителей. Кстати, по поводу последнего. Странно и страшно то, что к таким новостям из Европы, именно из Европы, тоже уже начинаешь привыкать.

«Бегите, прячьтесь, сообщайтесь». Такие мэсседжи в считанные минуты облетели соцсети лондонцев. Террористы снова нанесли удар в самое сердце британской столицы. И снова жертвами стали мирные подданные Королевства, в основном молодые люди.

Террористы действовали по уже опробованному в Европе сценарию: на достаточно узком Лондонском мосту, где практически невозможно увернуться от тяжелой машины, белый микроавтобус на высокой скорости буквально влетел в толпу пешеходов.

Очевидец:
Я подходил к Лондонскому мосту и в следующую минуту я увидел, как на землю опустился человек: «Меня закололи, меня закололи». Я глянул на него: там было все в крови. Его приятель прошел мимо. «Кто-то заколол моего помощника, – говорил он. – Кто-то заколол моего помощника». Следующее, что я увидел, это как трое мусульманских парней подбежали с ножами, они подбежали и начали резать девушку. Я был беззащитен, я ничего не мог сделать, я был в шоке.

А это первые кадры с места нападения. Вдоль дороги лежат раненые. Микроавтобус ехал по встречной и тротуару зигзагом, чтобы жертв было больше. А потом террористы рванули к рынку Боро. Там трое вооруженных огромными ножами мужчин начали беспорядочно резать прохожих. Действовали хладнокровно и расчетливо.

Очевидец:
Люди кричали повсюду, они бежали и бежали по этой дороге, затем они возвращались.

В поисках новых жертв террористы начали забегать в пабы и рестораны в районе рынка Боро. В одном заведении людям удалось от них отбиться стульями и разбитыми бутылками. В другом ресторане посетители и персонал сумели спастись, спрятавшись в подвале.

Очевидец:
Я видела их. Они вошли в другой ресторан напротив на этой же улице с ножами.

Спустя 8 минут безумия террористов ликвидировали. Однако даже за это время они успели убить 6 человек. Еще один скончался недавно в больнице. Около полусотни людей пострадали.

Надеты муляжи поясов смертников, в руках ножи: что известно об устроивших теракт в Лондоне-1

Крессида Дик, комиссар полиции Лондона:
Если вы видите что-то подозрительное, даже если вы считаете, что это очень незначительно, не стесняйтесь обращаться на горячую линию антитеррора.

В Скотленд-Ярде сообщили, что на террористах были муляжи поясов смертников. Но чтобы не рисковать, сразу после ЧП полиция объявила об эвакуации жильцов близлежащих домов. Суббота, почти ночь. Люди, ошарашенные и непонимающие, что происходит, идут с поднятыми руками.

В Лондоне в эти минуты продолжается спецоперация. Задержаны более 10 человек по подозрению в причастности к нынешним атакам.

Надеты муляжи поясов смертников, в руках ножи: что известно об устроивших теракт в Лондоне-4

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:
Мы не должны позволять, чтобы у экстремистов была своя площадка для общения, а именно это происходит в интернете. Мы будем добиваться международного соглашения по борьбе с распространением экстремистской информации.

Эти события стали третьим терактом в Великобритании за минувшие три месяца. В марте атака Халида Мосуда в Лондоне на Вестминстерском мосту и у стен парламента унесла жизни пятерых человек. 22 мая – теракт в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали более 20 человек, большинство – подростки.

Уровень террористической угрозы с тех пор серьезный. Улицы вместе с полицейскими патрулируют военные. Но даже таких мер, как оказалось, недостаточно.

В связи с терактом в центре Лондона Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй и всему народу этой страны.

# Таисия Саховская # Теракт в Великобритании # Тереза Мэй

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