Панды прощаются с родным парком в Японии: видеофакт с праздничным угощением

Новости Японии. Трогательные кадры прощания с пандами в японском в парке развлечений Ширагама. Все они родились здесь же, но должны вернуться на историческую родину – в центр разведения этих редких животных в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки поклонников черно-белых мишек приехали пожелать им удачи. А чтобы у панд остались только самые приятные воспоминания о Японии, им устроили самый настоящий прощальный ужин. На импровизированном столе – пирог в форме панды и любимые угощения: яблоки и морковка.