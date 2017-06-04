Панды прощаются с родным парком в Японии: видеофакт с праздничным угощением

Новости Японии. Трогательные кадры прощания с пандами в японском в парке развлечений Ширагама. Все они родились здесь же, но должны вернуться на историческую родину – в центр разведения этих редких животных в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.