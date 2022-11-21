Семь человек погибли при пожаре в центре Москвы

Новости России. Семь человек стали жертвами пожара на складе в центре Москвы. Пламя вспыхнуло днем 20 ноября и стало быстро распространяться по зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате обрушились перекрытия между вторым и первым этажом, что осложнило работу специалистов. С огнем боролись на протяжении 9 часов. В ликвидации участвовали 40 единиц спецтехники и 110 спасателей, привлекалась также авиация. По данным Следственного комитета России, пожар начался из-за неправильного хранения товаров и нарушения правил безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело.