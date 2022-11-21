Токаев побеждает на досрочных президентских выборах в Казахстане

Новости Казахстана. На досрочных президентских выборах в Казахстане побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экзитпола, за него проголосовали более 85 % избирателей. В своей речи по итогам голосования Токаев пообещал провести экономические реформы и анонсировал новое политическое устройство страны. Что касается внешней политики, то Казахстан будет продолжать прежний курс, направленный на развитие отношений с разными странами.