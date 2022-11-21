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Токаев побеждает на досрочных президентских выборах в Казахстане

21 ноября 2022 09:39
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Новости Казахстана. На досрочных президентских выборах в Казахстане побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Токаев побеждает на досрочных президентских выборах в Казахстане-1

По данным экзитпола, за него проголосовали более 85 % избирателей. В своей речи по итогам голосования Токаев пообещал провести экономические реформы и анонсировал новое политическое устройство страны. Что касается внешней политики, то Казахстан будет продолжать прежний курс, направленный на развитие отношений с разными странами.

# Выборы # Касым-Жомарт Токаев # Новости Казахстана # Фотофакт

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