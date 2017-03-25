В штате Миссури неизвестные открыли огонь по людям

Новости США. На улицах Соединенных Штатов вновь звучит стрельба. Так, в штате Миссури низвестные открыли огонь по людям.
В результате погиб подросток, еще около десяти человек тяжело ранены.
Новости США. На улицах Соединенных Штатов вновь звучит стрельба. Так, в штате Миссури низвестные открыли огонь по людям.
В результате погиб подросток, еще около десяти человек тяжело ранены.
Подозреваемым с места происшествия удалось скрыться, их мотивы пока не установлены.
Стоит отметить, что случаи стрельбы в Соединенных штатах стали уже привычными.
Оружие находится практически в свободном доступе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.