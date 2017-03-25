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В штате Миссури неизвестные открыли огонь по людям

25 марта 2017 13:30
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Новости США. На улицах Соединенных Штатов вновь звучит стрельба. Так, в штате Миссури низвестные открыли огонь по людям.

В результате погиб подросток, еще около десяти человек тяжело ранены. 

В штате Миссури неизвестные открыли огонь по людям -1

Подозреваемым с места происшествия удалось скрыться, их мотивы пока не установлены.

Стоит отметить, что случаи стрельбы в Соединенных штатах стали уже привычными.

Оружие находится практически в свободном доступе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба в США

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