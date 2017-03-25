В Италии лидеры 27 государств подписали декларацию о будущем ЕС

Новости Италии. Сегодня в Риме подписана декларация о будущем Европейского союза после брексита.
Церемония прошла на саммите к 60-летию Римского договора.
Новости Италии. Сегодня в Риме подписана декларация о будущем Европейского союза после брексита.
Церемония прошла на саммите к 60-летию Римского договора.
Подписи под документом поставили лидеры 27 европейских стран, которые останутся в союзе после выхода из него Великобритании. В декларации определены приоритеты развития ЕС. В их числе экономический рост, защита и безопасность,лидерство на международной арене. В их числе экономический рост, защита и безопасность,лидерство на международной арене.
Надо отметить, что встреча проходит в непростой обстановке:
при повышенных мерах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.