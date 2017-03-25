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В Италии лидеры 27 государств подписали декларацию о будущем ЕС

25 марта 2017 13:02
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Новости Италии. Сегодня в Риме подписана декларация о будущем Европейского союза после брексита.

Церемония прошла на саммите к 60-летию Римского договора.

В Италии лидеры 27 государств подписали декларацию о будущем ЕС-1

Подписи под документом поставили лидеры 27 европейских стран, которые останутся в союзе после выхода из него Великобритании. В декларации определены приоритеты развития ЕС. В их числе экономический рост, защита и безопасность,лидерство на международной арене. В их числе экономический рост, защита и безопасность,лидерство на международной арене.  

Надо отметить, что встреча проходит в непростой обстановке:

при повышенных мерах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии лидеры 27 государств подписали декларацию о будущем ЕС-4

# Италия

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