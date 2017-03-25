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В Китае обрушилась электростанция: около десяти человек погибли

25 марта 2017 10:31
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Новости Китая. ЧП на юге Китая. Там обрушилась электростанция. Около десяти человек погибли, еще несколько ранены.

Инцидент произошел на строящейся ТЭЦ,

платформа для высотных работ не выдержала нагрузки и рухнула.

В Китае обрушилась электростанция: около десяти человек погибли-1

В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию. Информации о том, сколько человек могут оставаться под завалами, пока нет.

В свою очередь правоохранители уже задержали ответственных за проведение работ.

Причины произошедшего пока не установлены. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Китай

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