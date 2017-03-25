В Китае обрушилась электростанция: около десяти человек погибли

Новости Китая. ЧП на юге Китая. Там обрушилась электростанция. Около десяти человек погибли, еще несколько ранены.
Инцидент произошел на строящейся ТЭЦ,
платформа для высотных работ не выдержала нагрузки и рухнула.
Новости Китая. ЧП на юге Китая. Там обрушилась электростанция. Около десяти человек погибли, еще несколько ранены.
Инцидент произошел на строящейся ТЭЦ,
платформа для высотных работ не выдержала нагрузки и рухнула.
В настоящее время спасатели продолжают поисковую операцию. Информации о том, сколько человек могут оставаться под завалами, пока нет.
В свою очередь правоохранители уже задержали ответственных за проведение работ.
Причины произошедшего пока не установлены. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.