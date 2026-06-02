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В штате Айова по меньшей мере 7 человек погибли из-за стрельбы

02 июня 2026 07:44
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ЧП в американском штате Айова. Там по меньшей мере семь человек погибли из-за стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Айова по меньшей мере 7 человек погибли из-за стрельбы-2

Полиция считает, что причиной мог стать домашний конфликт. По данным местного отделения правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве – 52-летний мужчина. Его нашли на набережной реки с огнестрельным ранением. Предположительно, он выстрелил сам в себя. От полученных травм подозреваемый скончался.

# Стрельба в США

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