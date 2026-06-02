В городе Ньюарк в США продолжаются беспорядки у миграционного центра. Для разгона манифестантов у центра временного содержания нелегальных мигрантов стражи порядка применили слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне власти штата Нью-Джерси ввели комендантский час и оцепили прилегающую территорию. Около сотни участников акции не захотели расходиться и вступили в стычки с полицейскими. Силовики задержали более 20 нарушителей. Волнения в Ньюарке продолжаются уже больше недели. Они вспыхнули после того, как находящиеся внутри мигранты объявили голодовку.

По словам правозащитников, поводом стали невыносимые условия содержания: заключенным выдавали просроченную еду, отказывали в медицинской помощи и подвергали бесчеловечному обращению. Протестующие требуют от правоохранительных органов улучшить бытовые условия для задержанных, а также прекратить безосновательные аресты людей на улицах.