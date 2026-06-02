Польша отменила автоматическую защиту для украинских беженцев. С мая 2026 года они потеряли доступ к бесплатной медицине и жилищным льготам. Исключение сделали лишь для раненых военнослужащих. Тысячи тяжелобольных беженцев, включая пациентов с раком и инвалидов, не могут больше рассчитывать на помощь. Теперь для получения лечения им нужно устроиться на работу и самостоятельно платить страховые взносы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.