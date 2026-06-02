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Польша отменила автоматическую защиту для украинских беженцев

02 июня 2026 06:56
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Польша отменила автоматическую защиту для украинских беженцев. С мая 2026 года они потеряли доступ к бесплатной медицине и жилищным льготам. Исключение сделали лишь для раненых военнослужащих. Тысячи тяжелобольных беженцев, включая пациентов с раком и инвалидов, не могут больше рассчитывать на помощь. Теперь для получения лечения им нужно устроиться на работу и самостоятельно платить страховые взносы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша отменила автоматическую защиту для украинских беженцев-2

Такое решение продиктовано резким ухудшением политического климата между Варшавой и Киевом. Последней каплей стало присвоение подразделению ВСУ имени Украинской повстанческой армии. В Польше это восприняли как героизацию нацистских преступников и призвали Киев принести извинения. В знак протеста в польском Люблине с городской ратуши демонтировали украинский флаг, который висел там с 2022 года. А президент Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского высшей награды Польши.

# Новости Польши # Украина

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