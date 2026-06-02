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Немецкие налогоплательщики уже заплатили за поддержку Украины больше 100 млрд евро

02 июня 2026 06:43
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Немецкие налогоплательщики заплатили за поддержку Украины больше 100 миллиардов евро. Такую цифру озвучила основательница левопопулистской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие налогоплательщики уже заплатили за поддержку Украины больше 100 млрд евро-2

Политик призвала правительство приложить дипломатические усилия для прекращения боевых действий в Украине, назвав происходящее бессмысленной войной против интересов собственного народа. Только в 2026 году Берлин выделит Киеву еще 11 миллиардов евро на военные нужды. Плюс к этому добавится кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов, из которых 23 лягут на плечи немецких граждан.

# Украина # Германия

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