В Пакистане не менее 45 человек погибли из-за наводнений

Не менее 45 жизней унесли наводнения в Пакистане. На страну обрушились муссонные дожди, которые не прекращаются несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наиболее пострадавших от удара стихии регионах работают бригады экстренного реагирования. Тем временем, Национальная метеорологическая служба не дает утешительных прогнозов. Сильные дожди продолжатся до 5 июля. В провинции Белуджистан сохраняется высокий риск разлива рек. Людей призывают к бдительности, поскольку сильный ветер и грозы в ближайшее время могут повредить инфраструктуру и вызвать перебои в электроснабжении.