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В Пакистане не менее 45 человек погибли из-за наводнений

30 июня 2025 08:26
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Не менее 45 жизней унесли наводнения в Пакистане. На страну обрушились муссонные дожди, которые не прекращаются несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане не менее 45 человек погибли из-за наводнений-2

В наиболее пострадавших от удара стихии регионах работают бригады экстренного реагирования. Тем временем, Национальная метеорологическая служба не дает утешительных прогнозов. Сильные дожди продолжатся до 5 июля. В провинции Белуджистан сохраняется высокий риск разлива рек. Людей призывают к бдительности, поскольку сильный ветер и грозы в ближайшее время могут повредить инфраструктуру и вызвать перебои в электроснабжении. 

# Наводнение

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