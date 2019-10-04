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Сотни людей протестуют в Эквадоре против высоких цен на топливо

04 октября 2019 09:48
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Новости Эквадора. В Эквадоре ввели режим чрезвычайного положения. Причина – массовые протесты, которые возникли из-за реформы в сфере топливного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей протестуют в Эквадоре против высоких цен на топливо -1

Накануне президент страны подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, в результате – цены на топливо повысились.

Сотни людей протестуют в Эквадоре против высоких цен на топливо -4

Сотни людей вышли на улицы с требованием отменить эту реформу. В ходе протестов полицейские задержали более 20 человек.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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