Сотни людей протестуют в Эквадоре против высоких цен на топливо

Новости Эквадора. В Эквадоре ввели режим чрезвычайного положения. Причина – массовые протесты, которые возникли из-за реформы в сфере топливного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эквадора. В Эквадоре ввели режим чрезвычайного положения. Причина – массовые протесты, которые возникли из-за реформы в сфере топливного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне президент страны подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, в результате – цены на топливо повысились.
Сотни людей вышли на улицы с требованием отменить эту реформу. В ходе протестов полицейские задержали более 20 человек.