Сотни людей протестуют в Эквадоре против высоких цен на топливо

Новости Эквадора. В Эквадоре ввели режим чрезвычайного положения. Причина – массовые протесты, которые возникли из-за реформы в сфере топливного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне президент страны подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, в результате – цены на топливо повысились.