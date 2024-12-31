В Шостке в Сумской области прогремели взрывы

В Шостке, Сумская область Украины, во вторник утром произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Телеграф». Взрывы также зафиксированы в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. С октября 2022 года ВС РФ наносят удары по объектам инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту, так как по оценке в этом украинские спецслужбы.

Воздушная тревога звучит ежедневно. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.