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В Шостке в Сумской области прогремели взрывы

31 декабря 2024 09:14
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В Шостке, Сумская область Украины, во вторник утром произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Телеграф». Взрывы также зафиксированы в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.

В Шостке в Сумской области прогремели взрывы-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. С октября 2022 года ВС РФ наносят удары по объектам инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту, так как  по оценке в этом украинские спецслужбы.

Воздушная тревога звучит ежедневно. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.

# ЧП

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