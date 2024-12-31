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Начался пожар. В Смоленской области БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу

31 декабря 2024 08:14
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На нефтебазе в Ярцевском районе Смоленской области в результате атаки украинского дрона произошел разлив топлива и пожар, сообщил в Telegram губернатор Василий Анохин. Об этом пишет ТАСС.

Начался пожар. В Смоленской области БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Средства ПВО России подавили атаку, но обломки одного из дронов упали на нефтебазу. Спасательные подразделения работают над ликвидацией ее последствий. Угрозы жилым объектам нет. Горожан просят сообщать об обнаруженных обломках БПЛА по телефону 112 и не приближаться к ним.

# ЧП

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