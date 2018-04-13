Из-за утечки 16 тысяч литров топлива возле Нового Орлеана закрыт участок Миссисипи

Новости США. В Новом Орлеане произошла утечка топлива в Миссисипи. Сейчас на участке протяженностью в 16 километров работают специалисты, которые собирают горючее с поверхности воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло, когда судно под флагом Сингапура врезалось в один из причалов. Бак был пробит, из него вытекло порядка 16 тысяч литров топлива. Власти уже приступили к расследованию по факту инцидента.