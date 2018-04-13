Прямой эфир

Из-за утечки 16 тысяч литров топлива возле Нового Орлеана закрыт участок Миссисипи

13 апреля 2018 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Новом Орлеане произошла утечка топлива в Миссисипи. Сейчас на участке протяженностью в 16 километров работают специалисты, которые собирают горючее с поверхности воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за утечки 16 тысяч литров топлива возле Нового Орлеана закрыт участок Миссисипи-1

ЧП произошло, когда судно под флагом Сингапура врезалось в один из причалов. Бак был пробит, из него вытекло порядка 16 тысяч литров топлива. Власти уже приступили к расследованию по факту инцидента.

# Фотофакт # Авария в США

Другие новости рубрики

Все новости
Крушение российского вертолёта в Балтийском море: погибли два человека
13 апреля 2018 08:15

Крушение российского вертолёта в Балтийском море: погибли два человека

13 апреля в Петербурге представят проект модельного Кодекса о культуре СНГ
13 апреля 2018 08:15

13 апреля в Петербурге представят проект модельного Кодекса о культуре СНГ

В бельгийском зоопарке родился третий за год слоненок: видеофакт
13 апреля 2018 07:21

В бельгийском зоопарке родился третий за год слоненок: видеофакт