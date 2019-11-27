В Таиланде туристов обяжут посещать нацпарки с пакетом для мусора

Новости Таиланда. В национальные парки со своим пакетом для мусора. в Таиланде ввели новое ограничение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 января 2020 года посетители должны будут складывать мусор в собственный пакет, а затем самостоятельно вывозить его с территории парка.

На такой шаг власти пошли после смерти дикого оленя на севере страны. В желудке животного обнаружили 7 килограммов пластика и другого мусора, в том числе полиэтиленовые пакеты и даже одежду.

К слову, этот случай уже не первый. О том, как будут наказывать нарушителей новых правил, пока не сообщается.