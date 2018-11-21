Прямой эфир

В Шереметьево самолёт смертельно травмировал мужчину

21 ноября 2018 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 20 ноября около восьми вечера в аэропорту Шереметьево погиб человек.  

Как сообщает СК РФ в Twitter-аккаунте, во время взлёта самолёт Boeing 737 рейса Москва – Афины одной из стоек шасси смертельно травмировал 25-летнего мужчину.  

В Шереметьево самолёт смертельно травмировал мужчину-1

Фото: instagram.com/svo_airport  

Подробности произошедшего выясняют следователи и криминалисты.  

# Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов
20 ноября 2018 19:38

Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов

В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»
20 ноября 2018 14:32

В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»

Во Франции стоимость обучения для иностранных студентов вырастет в 10 раз
20 ноября 2018 12:59

Во Франции стоимость обучения для иностранных студентов вырастет в 10 раз