В Шереметьево самолёт смертельно травмировал мужчину

Новости России. 20 ноября около восьми вечера в аэропорту Шереметьево погиб человек.

Как сообщает СК РФ в Twitter-аккаунте, во время взлёта самолёт Boeing 737 рейса Москва – Афины одной из стоек шасси смертельно травмировал 25-летнего мужчину.